6 Responses to El principio de costo

Proudhon estableció el principio del costo denunciando a los comerciantes que vendían sus mercancías por más de lo que realmente valían. Josiah Warren, por su parte, edificó tiendas de tiempo para poner en práctica sus principios de “comercio justo”, basado en el intercambio de mercancías con un trabajo incorporado similar. Pero la revolución marginalista, cuyos principales cabecillas (Carl Menger, Bohm-Bawerk, von Wieser, Mises, etc.) señalaron que el valor era subjetivo; que los precios reflejaban tal disparidad de valoraciones y que su función era esencial para el funcionamiento de la economía, asestaron un duro golpe a estas concepciones primitivas de mutualismo y forzaron a sus intelectuales a reaccionar ante las nuevas ideas.

Tucker, aunque ajeno a la corriente marginalista, supo percibir que el costo no era un valor fijo, sino el precio mínimo al que el mercado libre era capaz de reducir el precio de todas las mercancías.

Kevin Carson reexpone el principio, enfocándolo de acuerdo a la nueva Economía Política Mutualista:

“El principio de costo es central a la economía mutualista. Este establece que todos los gastos y beneficios de una acción deberían ser interiorizados por el actor responsable de la misma -o en otras palabras, que la persona que consume bienes y servicios debería pagar el coste íntegro de su producción. El principio de costo no requiere que un gobierno autoritario reparta los beneficios de acuerdo a los costos. Este únicamente requiere un mercado no coactivo, en el cual todas las transacciones sean voluntarias. Considerando que los actores mismos del mercado efectuarán solo las transacciones en las que los beneficios sean suficientes para pagar los verdaderos costos. Lo más importante es evitar los costos ocultos o las externalidades no reflejadas en el precio.

Cualquier mal del capitalismo que examinamos en la parte 2 de este libro puede remitirse, en última instancia, a una violación del principio de costo. En cada caso, los beneficios de la acción fueron separadas del costo, de modo que la persona que se beneficia de una forma particular de acción no se hace cargo de los gastos asociados con la misma.”

Related Posts

About the Author: Victor L.

« Entender la crisis Reclamando el lenguaje robado “de mercado” »