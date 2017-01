4 Responses to Stirner, el número de América

Esta primavera os comentaba el nacimiento de la revista Stirner (página web aquí, página de Facebook aquí), abierta a muchos ámbitos de la cultura pero con aroma mutualista y left-libertarian. No es que el proyecto vaya a pedir de boca, pero por el momento hemos conseguido sacar un segundo número que desde la perspectiva del mutualismo es probablemente incluso más interesante que el primero.

El paisaje de este segundo número son los Estados Unidos, ese espacio inmenso atrapado entre la frontera de Tijuana y las cataratas del Niágara, surcado de un océano a otro por carreteras infinitas y hogar de escritores como Benjamin Tucker, poetas como Walter Whitman, dementes como Neal Cassady. El hilo lo trazan dos tradiciones muy americanas: los beats y los libertarios. Y el paralelo entre ellos existe, por cierto: Jack Kerouac fue crítico tanto del puritanismo americano como del comunismo, y sus viajes a París junto a Ginsberg para entrevistarse con Céline, el maestro, no dejan de evocar, en lo literario, a las travesías de Greene y Tucker en el siglo anterior por encontrarse con Proudhon y sus manuscritos.

En otro orden de cosas, os puede gustar el artículo de Roger Senserrich, a quien muchos conoceréis de Politikon y por un artículo en Jot Down que se hizo rápidamente viral: Ser pobre es una mierda. El que ha escrito para nosotros sigue explorando la misma línea, cuestionando viejos tópicos sobre la tierra de las oportunidades.

Los tres grandes del left-libertarianism americano tampoco podían faltar: Roderick Long, Kevin Carson y Sheldom Richman. El primero escribe sobre el sistema sanitario americano (y su perspectiva sorprenderá a quienes están acostumbrados a pensar sólo en términos de público vs. privado, Europa vs. América); el segundo, una reseña crítica del muy comentado libro de Piketty El capital en el siglo XXI. Por su lado, Richman aborda el encuentro entre dos grandes del siglo pasado: George Orwell y Friedrich Hayek. Otra de las contribuciones que me gustan especialmente es La frontera del narcotráfico, a cargo de Jorge Castañeda, ex secretario de Asuntos Exteriores de ese país y crítico privilegiado de la guerra contra las drogas. Yo mismo he contribuido con un artículo, Rebeldes en América, donde trataba de entender los valores americanos desde el lado de los disidentes (después de todo, ¿no hay un individualismo común a todos ellos, de Thomas Jefferson al socialismo de Warren, del mutualismo de Tucker a la Old Right?). Tampoco faltan Santiago Navajas, siempre brillante en el filo que separa la filosofía de la cultura pop, o George C. Leaf, que reseña El no tan salvaje oeste.

En el otro lado de la razón, gente como Mara Vega o Diego Luis Sanromán, Amarna Miller o Adriano Fortarezza, redondean un viaje por América que puede hacerse sobre un Cadillac 36 o a bordo del Transcontinental Express; con el periódico Liberty bajo el brazo o Trópico de Capricornio. Yo me quedo con ambos.

Podéis leer algunos artículos y echarle un vistazo al índice general desde nuestra página web (aquí).

Related Posts

About the Author: Victor L.

« STIRNER magazine: un proyecto que nace