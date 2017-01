52 Responses to ¿Alianza con los anarcocapitalistas?

Desde el anarquismo comunista/colectivista se nos suele reprochar que hacemos causa común con los anarcocapitalistas, como si eso desechara nuestra condición de socialistas y libertarios. Varias observaciones sobre el tema:

1) Los anarcocapitalistas no entienden por capitalismo lo mismo que entendemos nosotros. Cuando emplean ese término, ellos entienden un sistema basado en relaciones voluntarias. Entonces, ¿cuál es el problema?

2) Por un lado, esto es lo que piensan los anarcocapitalistas sinceros, y por el otro, los mutualistas han llegado a la conclusión de que el capitalismo (tal y como lo entendemos nosotros: divorcio trabajo-capital, etc.) solo puede sostenerse mediante la coacción del Estado para otorgar privilegios. En esa tesitura, el anarcocapitalismo PROMUEVE, aunque no lo pretenda deliberadamente, la abolición del capitalismo que nosotros rechazamos. Entonces, ¿cuál es el problema?

3) El anarcocapitalismo, además, ha creado una brecha en el liberalismo que será difícil de cerrar, atrayendo a muchos que antes permanecían en las filas del estatismo, y haciéndolos, por añadido, más sensibles a los problemas de la propiedad legítima, las restituciones, etc. (algo impensable para cualquier “liberal” de hace décadas). Entonces, ¿cuál es el problema?

4) Los anarcocapitalistas más avanzados: los agoristas, han llegado a su vez a conclusiones genuinamente anarquistas, esto es, que el parlamentarismo es una estrategia errónea y que la única solución es la acción directa, en su caso económica (la contraeconomía, asociada generalmente a pequeñas empresas combativas). Entonces, pregunto por última vez, ¿cuál es el problema?

Evidentemente existen diferencias entre un grupo y otro, y también hay anarcocapitalistas reaccionarios, elitistas, apologistas de las corporaciones e incluso –se dice- racistas. Pues bien: ignorémoslos, construyamos nuestras redes de economía social a sus espaldas, pero en lo que respecta a la abolición del Estado, estrechemos lazos contra el neoconservadurismo, el capitalismo de Estado, la socialdemocracia, el marxismo y toda ideología autoritaria que pretenda imponérsenos en nombre de cualquier abstracción, llámese “proletariado”, “mercado” [sic] o “bien común”.

