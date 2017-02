5 Responses to Mutualismo: 7 razones para el optimismo

El mutualismo todavía es extremadamente minoritario, pero hay motivos para pensar que eso puede dejar de ser así antes de lo que pensamos. El predominio de la ideología dominante tiene grietas importantes, y podemos aprovecharlas si conocemos bien cuáles son nuestros puntos fuertes. Aquí van 7 motivos para ser optimista:

1. El mutualismo tiene una respuesta sólida a 4 de las cuestiones que más preocupan a la gente hoy en día: el paro, la desigualdad, la corrupción política y el poder de las multinacionales. Incluso donde en principio no tenemos soluciones (p. ej., para los desahucios), podemos plantearlas ad hoc sin contradecir nuestras ideas fuerza.

2. Estamos libres de las enemistades históricas y simbólicas que a menudo obstruyen el debate político razonado. No somos comunistas ni conservadores; nacionalistas centrales ni periféricos. Al contrario que PODEMOS, a priori tenemos a poca gente cerrada al mutualismo.

3. En relación a lo anterior, criticar con la misma ferocidad a EEUU y a Venezuela otorga credibilidad y, al mismo tiempo, produce la sensación auténtica de que nuestras ideas son frescas. Cuando esa crítica combina elementos tan diversos como Mises, Chomsky u Orwell, la percepción del mutualismo es inmejorable. La gente se siente más cómoda con ideas que, en lugar de encerrarse en la trinchera, toman lo mejor de diferentes tendencias sin abandonar su esencia.

4. El mutualismo se defiende bien frente a expertos de cualquier ciencia social. Mientras los comunistas son tímidos frente a los economistas, nosotros podemos presumir de ser sólidos en economía y combativos con el capitalismo al mismo tiempo. En otras palabras: hemos superado un complejo histórico de la izquierda.

5. Entre los estudiantes, el mutualismo proporciona una alternativa educativa a la vez brutalmente radical y plausible. Ken Robinson (educación) y Kevin Carson (empresa) en el fondo hablan sobre la misma idea en ámbitos diferentes. Todo el que ha pasado por el sistema público de enseñanza es un mutualista en potencia.

6. Conservadurismo, comunismo y liberalismo vulgar exigen sacrificios especiales; el mutualismo no. Cuando no necesitas construir un ‘hombre nuevo’, las personas perciben que no tienen por qué abandonar su individualidad y se sienten más cómodas con tus ideas.

7. Por último, los mutualistas de media sabemos más sobre las demás ideologías de lo que éstas saben de nosotros. Es natural: tenemos que esforzarnos más para contrastar nuestras ideas con las ideas dominantes, mientras que el común de la gente todavía ignora que existe algo llamado mutualismo. Eso nos da una ventaja abrumadora en cualquier debate.

Mi impresión personal es que cuando la gente de izquierdas no doctrinaria se somete a los argumentos del mutualismo durante cierto tiempo y sobre varios temas, termina acercándose a nuestras ideas. Pero para eso debemos presentarnos como somos, autónomos de cualquier otra ideología y sin complejos.

Related Posts

About the Author: Victor L.

« Mutualismo: una bibliografía comentada El mutualismo francés »