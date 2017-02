6 Responses to ¿Hay alguna diferencia entre capitalismo y libre mercado?

por bkMarcus

Los partidarios del libertarianismo y los anarcocapitalistas insisten en que no hay diferencia entre los términos “capitalismo” y “libre mercado”. Yo, en cambio, soy un ferviente partidario del libre mercado pero no tanto del capitalismo.

Si un “mercado” es un sistema de intercambio, y “libre” significa que es voluntario, es decir, no coercitivo, entonces el “libre mercado” es un sistema en el que todos los intercambios voluntarios son admisibles y todos los intercambios involuntarios están prohibidos.El término “capitalismo”, por otro lado, hace referencia al capital –un excedente de valor almacenado en un sistema comercial. El capitalismo, en sí mismo, no requiere un mercado libre, como lo demuestra el hecho de que Estados Unidos vive en un estado capitalista de sociedad sin libre mercado. El anarcocapitalismo aboga por un verdadero capitalismo de libre mercado: un sistema radical de libre comercio.Pero aviso, hemos pasado del “intercambio voluntario” al “comercio”.En septiembre de 1886, Lillian Harman (hija de Moisés Harman, editor de Lucifer, que llevaba un periódico proto-feminista) y E. C. Walker (co-editor de Lucifer) se casaron sin Estado ni iglesia de por medio. Ellos acordaron privadamente (mediante un contrato verbal)en qué consistiría el matrimonio entre ellos, y se reunieron con amigos y familiares para celebrar el contrato y anunciar algunas de sus condiciones. Fueron detenidos rápidamente por presumir haber contraído matrimonio sin el permiso gubernamental.Yo diría que ellos tuvieron un matrimonio de libre mercado: todos los intercambios voluntarios lo son. Creo que sería absurdo argüir que tuvieron un matrimonio capitalista.De forma similar, he podido juntar un par de docenas de amigos y seres queridos y formar una comuna radicalmente igualitaria –sin propiedad privada, comercio ni competición. Si vivimos fuera de las limitaciones del Estado, y si nos negamos a utilizar las fuerzas coactivas contra otros, nosotros seremos anarcocomunistas. Una vez más, esto es coherente con un libre mercado, y es antitético al capitalismo.En denotación, el capitalismo hace referencia al capital y el comercio. En connotación, el capitalismo trata sobre la comercialización de la sociedad y la mercantilización de los valores. El capitalismo de libre mercado trata sobre estas cosas en el contexto de una competencia abierta. La competencia se ha convertido en un punto de desencuentro entre la izquierda y los liberales – esta es, en realidad, una gran estrategia para probar diversos enfoques a un problema – pero yo personalmente pongo igual énfasis en la cooperación.Yo soy un anarquista filosófico y un individualista inquebrantable, pero no soy de ninguna manera un capitalista, y no estoy seguro de por qué se menciona ese término cuando los individualistas hablan de libertad.

