7 Responses to Recopilatorio: la propiedad mutualista sobre la tierra

Como sabéis, los mutualistas tienden a considerar más justo y eficiente suprimir la propiedad sobre la tierra de aquellas parcelas que no estén directamente ocupadas, de forma que puedan retornar al circuito económico y rendir valor a los consumidores (de la mano de emprendedores de diverso tipo como agricultores, constructores, fabricantes, etc.). Como decía Tucker, hablando en nombre de una hipotética compañía de seguridad libertaria:

La ocupación y el uso es el único título sobre la tierra que te protegeremos; si intentas usar tierra que otro está ocupando y usando, le protegeremos contra ti; si otro intenta usar tierra que tú reclamas, pero que no estás ocupando ni usando, no intervendremos contra él; pero de la tierra que tú ocupas y usas, solo tú eres soberano, y no tomaremos de ella, ni permitiremos que nadie tome de ella lo que quiera que produzcas en ella (Libery and Property, 1892).