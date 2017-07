10 Responses to La situación del trabajador en Argentina

Luego de la crisis económica vivida hace más de diez años, con su punto álgido en el año 2001, en Argentina se vivieron tiempos de relativa prosperidad a partir de una situación comercial externa favorable. Pese a ello, la posición del trabajador promedio continúa siendo la misma que hace cientos de años: su acceso a los medios de trabajo, al capital, continúan restringidos gracias a la acción del Estado.

1) Con la desaceleración económica, que ya se ha convertido en una incipiente recesión, la situación en este 2014 se vuelve más insostenible que nunca. El 75% de los trabajadores argentinos gana menos de 6.500 pesos mensuales (aproximadamente 590 dólares), mientras que la mitad de los ocupados ganan menos de 4.040 pesos (367 dólares), es decir, casi igual que el salario mínimo de 3.600 pesos (327 dólares), que de todas maneras se queda corto debido a la manipulación de las estadísticas oficiales. El 25% que menos gana, cobra por debajo de los 2.500 pesos mensuales (227 dólares), y contamos con un 33,5% de empleo informal y 1.200.000 de desocupados. Estos datos se agravan teniendo en cuenta que buena parte de estos ingresos, de por sí magros, se ven atacados por la inflación y por las cargas impositivas del Estado. [1]

La mitad de los trabajadores que menos ganan, y que consumen prácticamente toda su renta, tributan un 21% de lo que gastan en concepto de IVA. Este es un impuesto tremendamente regresivo, puesto que un trabajador con un salario de 3.600 pesos que acaba consumiendo en su totalidad paga más de la quinta parte de impuestos, mientras que alguien con un salario de 10.000 pesos, si tomamos como parámetro de consumo el salario mínimo, paga 7,5%. Por otro lado, la falta de actualizaciones en el impuesto a las ganancias se ha llevado por delante el salario de los trabajadores mejor remunerados: un obrero que gana a partir de 15.000 pesos (1.363 dólares), tributa casi el 40% de sus ingresos al Estado.

De esta manera Argentina se perfila como el país donde el Estado tiene mayor peso sobre la economía de la región, y uno de los países del mundo donde más impuestos paga el trabajador. [2] El IVA y el impuesto a las ganancias, que se aplican a trabajadores que ganan sueldos decentes por las escalas desactualizadas por la inflación, son los que más contribuyen a la recaudación total de recursos públicos en términos nominales, por sobre las retenciones sojeras y sobre el impuesto a los combustibles. [3]

2) Pero esto no es todo, sino que el asalariado argentino tiene cada vez menos alternativas para emanciparse e independizarse. Aunque pudiera hacerse con un pequeño ahorro, es impresionante cantidad de barreras de entrada a los mercados, desde las leyes nacionales hasta las normativas municipales para montar un negocio propio. Estas restricciones elevan los costos para cualquier emprendimiento modesto prácticamente por sobre los 100.000 pesos (más de 9.000 dólares). Y si sumamos el efecto que tiene la inflación sobre los saldos en pesos, es sencillo concluir que la inversión a partir del ahorro sobre el salario es prácticamente imposible.

El crédito es casi inaccesible. Los bancos exigen tasas de alrededor de 70% para cualquier emprendimiento, con montos mínimos de alrededor de 120.000 pesos para las pequeñas y medianas empresas. Paradójicamente, los bancos ofrecen alrededor de un 18% anual por los depósitos a los ahorradores, una menudencia en comparación con las tasas que cobran a sus clientes por los préstamos y por los consumos con tarjeta de crédito. Las ganancias que obtienen los bancos por su posición monopólica en la administración del crédito no tienen igual en otros sectores de la economía argentina. Y con la última devaluación en enero de 2014, las ganancias se acentuaron aún más. De hecho, podría decirse que fueron los únicos beneficiados además del gobierno. Todos los demás sectores sufrieron una fuerte pérdida en su poder de compra. En el primer trimestre de 2014 la economía argentina no creció, y sin embargo el sector bancario registró un 300% más de ganancias que en 2013. [4]

3) Imposible emanciparse por el ahorro, imposible emanciparse por el crédito, lo único que queda al trabajador promedio es huir a activos que le permitan siquiera sostener el valor de su capital para luchar contra la inflación. En un principio fue el dólar o cualquier otra moneda extranjera, pero el Estado, en su afán de obtener recursos para sostener su red clientelar, impuso un rígido “cepo cambiario” en 2011, controlando y racionando la compra y venta de dólares al público. El sistema, que comenzó prohibiendo prácticamente la adquisición de moneda extranjera (generando el surgimiento de un fuerte mercado negro de divisas), fue suavizado en enero de 2014 permitiendo el acceso a dólares a unos pocos. Sólo quienes ganan 7200 pesos por mes (654 dólares), el equivalente a dos salarios mínimos, pueden adquirir moneda extranjera para ahorro, y a partir de ese mínimo la cantidad que pueden comprarse crece: nunca se ha visto un sistema tan regresivo para racionar un bien escaso. [5]

Es decir, quedan afuera más del 75% de los trabajadores argentinos. La huida a otros activos, como a bienes durables como los automóviles (descuento a los bienes inmuebles puesto que son inaccesibles para la mayoría de la población desde hace décadas) fue masiva, y fue lo único que sostuvo la industria automotriz nacional, junto con las compras brasileñas. Con la recesión actual, ni siquiera esto alcanza, y la reducción de personal y de operaciones en las principales automotrices ya son un hecho. Al asalariado argentino, en este sistema, sólo le quedaría una opción: trabajar para otro, cobrar un sueldo miserable, consumirlo en su totalidad en una carrera contra el aumento de los precios, y rezar que la recesión no lo arrastre al desempleo.

4) Con la crisis del año 2001, el espíritu popular era tal que la consigna en boca de todos era “que se vayan todos”, manifestando la pérdida total de confianza en la clase política. La proliferación de asambleas barriales, centros de trabajo tomados y gestionados por sus propios trabajadores y por organizaciones populares, sin líderes políticos visibles entrometiéndose, fue la norma hasta que el Estado policial de Eduardo Duhalde allanó, mediante la represión y el ajuste económico, el camino para el primer gobierno de Néstor Kirchner en 2003. Hoy, y sin índices de pobreza tan dramáticos como los de aquella época (afortunadamente), el espíritu de los argentinos es similar, aunque no termina de madurar.

Las opciones de acción política de los trabajadores son prácticamente nulas. Y hoy más que nunca desde 1983, la legitimidad de la democracia representativa está siendo puesta en duda: se trata de sostener a la clase política actual, sabiendo que el curso de los hechos será el mismo de hace décadas. Lo demuestra el simple hecho de que los principales candidatos para las elecciones de 2015 sean todos engendros del propio riñón kirchnerista (y a su vez, duhaldista y menemista), y hasta la facción “derechista” liderada por Mauricio Macri se ha acercado enormemente al gobierno actual.

La otra opción es la izquierda, que ha crecido bastante en los últimos años sobre todo en algunos de los principales gremios del país, y ha ganado posiciones legislativas. Esto es un síntoma en sí mismo. Al trabajador promedio ya no lo convence el peronismo, que se ha convertido en lo que se convirtió el radicalismo a principios del siglo XX una vez que alcanzó el poder: un movimiento netamente conservador. [6] Pero, pese a que el avance de opciones alternativas al peronismo hegemónico es altamente positivo, se trata de la misma izquierda autoritaria de siempre. Las propuestas son, más allá de la retórica “asamblearia” o “democrática”, más centralización, más poder al Estado, más impuestos sobre los productores.

5) Pienso que en Argentina hace falta un movimiento de izquierda que realmente piense en la emancipación del productor, que elimine los privilegios monopolísticos en la banca, la tierra y la industria, que no cargue el peso del Estado sobre los recursos de los trabajadores y emprendedores, que deje todas las decisiones políticas y económicas en manos de los ciudadanos. Un movimiento libertario. No desde las elevadas alturas del espectro liberal, que no puede acercarse al trabajador más que para exigirle que lea a Ludwig Von Mises y que glorifique a Juan Bautista Alberdi. Existe una distancia cultural enorme entre este pretendido racionalismo heredado del siglo XVIII y la herencia cultural argentina. La misma distancia que hay con las figuras oxidadas de Marx y Trotsky que la izquierda pretende imponer.

La mentalidad argentina es libertaria, por historia, por cultura y por idiosincrasia, y es allí donde hay que trabajar.

